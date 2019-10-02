بيار رباط يردُّ على اتهامه بمحاولة إثارة الفتنة بين ناصيف زيتون ورامي عياش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ الإعلامي بيار رباط الموسم الجديد من برنامجه "منا وجر" بانطلاقة موفّقة، حيث اختار النجم ناصيف زيتون ليكون ضيفًا ضمن فقرات نالت اهتمام عدد كبير من المشاهدين.

وحاول الإعلامي بيار رباط جاهدًا إدخال بعض التعديلات الطفيفة التي أضفت نكهةً مميزةً على البرنامج في الموسم الجديد.

وأكّد رباط لـ"فوشيا" أنه لا ينزعج من الانتقاد، بل يستمع إلى مختلف الآراء، موضحًا ما حدث ضمن الحلقة الأولى من برنامجه بعدما اتهمه البعض بمحاولة إثارة الفتنة بين النجمين ناصيف زيتون ورامي عياش، فضلًا عن الاستهزاء بالشيف أنطوان والحديث عن طلاقه.

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