أحدث ظهور لغادة عبد الرازق مع ابنتها روتانا

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق، وابنتها روتانا، في أحدث إطلالة لهما، عبر حسابها على "إنستجرام". ونشرت غادة، الصورة عبر حسابها، وانهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها. وتفاعلت الفنانة رانيا يوسف مع الصورة، وعلقت قائلة: "قمررررررات ما شاء الله". Advertisements يذكر أن، روتانا هي الابنة الوحيدة لغادة، من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز. قد يهمك ايضاً: رانيا يوسف تكشف عن رفضها العمل مع غادة عبدالرازق وزينة

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