شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد صبحى وحسن راتب يفتتحان مسرحا جديدا بمدينة سما سنبل للفنون والزهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح النجم محمد صبحى والدكتور حسن راتب مسرحا جديدا بمدينة سما سنبل للفنون والزهور بحضور الاعلامى طارق علام والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة الليبية القديرة خدوجة صبرى وأعضاء فرقة محمد صبحى الفنانات سماح السعيد وندى ماهر وعبير فاروق وميرنا زكرى وبوسى الهوارى والفنان الشاب حازم القاضى وعدد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المصرية.

صعد النجم محمد صبحى والدكتور حسن راتب عاى خشبة المسرح الجديد ورحبا بالحضور، وقال صبحى: أرحب بكم جميعا فى افتتاح مسرح جديد بمدينة سما سنبل وأرحب بالدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة سما سنبل وهو صديق غالى بالنسبة لى وهو رجل مستثمر عصامى اقتحم الصحراء مثلى وعندما شاهد مدينة سنبل رحب بالمشاركة معنا فى مدينة سنبل وهو رجل يستثمر فى التعليم وفى الإعلام وفى مجالات كثيرة، وأضاف منظومة الوعى للإعلام من خلال قناته المحور.

وفى كلمته قال الدكتور حسن راتب: محمد صبحى يملك مفردات اللغة وهو رائد من رواد الفن المصرى والعربى وقلما نجد فى مجتمعاتنا التقدم إلا من خلال مدارس فكرية وكان جمال الدين الأفغانى أستاذ خلفه محمد عبده ومحمد صبحى على شاكلة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ولكن فى الفن فهو صاحب مدرسة فكرية وهو رائد ونقل الفن المصرى لعالم آخر ومسرحه مثل اى مسجد ينقل الفكر والقيم ويغير شكل المجتمع فالكلمة مسئولية وأخطر مسئولية هى الكلمة فدخول الجنة بكلمة ودخول النار بكلمة فالكلمة نور ومحمد صبحى يهتم بالكلمة وبناء المسارح نوع من ثقافة تغيير أمة وله أهمية كبيرة فالمسرح منبر فكرى وتنويرى.

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أعلن محمد صبحى أيضا تفاصيل الاحتفالية الضخمة التى يتم الإعداد لها بمناسبة مرور 50 سنة على إنشاء فرقته المسرحية عام 1969 وسيكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسة محمد صبحى المسرحية، فى كل عناصر العمل المسرحى، من ممثلين ومؤلفين ومصممى ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا ويتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التى قدمت خلال مشوار الفرقة والتى وصلت ـ 28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجى وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوى وشعبان حسين وخليل مرسى وممدوح وافى وغيرهم.

وقدمه أعضاء فرقة محمد صبحى فقرة غنائية قدموا فيها بعض الأغانى الوطنية شارك فيها ندى ماهر وميرنا زكرى وعدد آخر من المواهب الغنائية الذين سيشاركون فى عروضه القادمة.

يذكر أن آخر مسرحية قدمها النجم محمد صبحى من خلال فرقته المسرحية هى مسرحية "خيبتنا" والتى يشاركه فى البطولة النجمة الكبيرة سميرة عبد العزيز والفنانة سماح السعيد وندى ماهر وميرنا زكرى وبوسى الهوارى وحازم القاضى وعبير فاروق وآخرين.