شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. محمد رشاد يطرح أحدث كليباته الغنائية "دلع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان محمد رشاد لطرح "دلع" اسم أحدث كليباته الغنائية غدًا الخميس، وذلك بعدما انتهى من تصوير الكليب تمامًا خلال الفترة السابقة.

وكان محمد رشاد قد شوق متابعيه ومحبيه بالأمس عبر حسابه على موقع إنستجرام حين قام بنشر برمو كليب أغنية "دلع"، وعلق على الفيديو الذى نشره بكتابة: "جديدي، فيديو كليب دلع، قريبًا"، والأغنية من ألحان محمود أنور، وكلمات الشاعر محمد مصطفى، توزيع محمد شفيق.

على جانب آخر تعد آخر أغنية طرحها محمد رشاد هى أغنية "إحساسي"، وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل.

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