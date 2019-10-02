شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا مع "العنكبوت" فى مصنع بالجيزة بعد عودته من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أحمد السقا عددا من مشاهده فى فيلمه الجديد "العنكبوت"، بأحد مصانع محافظة الجيزة، ويستمر التصوير لمدة يومين فى نفس الديكور، وتجمع المشاهد بينه وبين النجم ظافر العابدين وآخرين من النجوم.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

ويشارك فى بطولته كل من: النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب والعمل تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

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كان النجم أحمد السقا قد تواجد فى مدينة الجونة خلال حفل ختام مهرجانها السينمائى، لتسليم النجم محمد هنيدى درع تكريمه بالدورة الثالثة من المهرجان.