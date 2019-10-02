دنيا بطمة تنشر صورًا مع ابنتها وزوجها في "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورًا تجمعها بزوجها محمد الترك، وابنتهما "غزل"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بطمة في الصور وهي تقبل ابنتها داخل "حمام السباحة"، وعلقت: "مساء النور ويومي الجميل كان يوم سباحة مع حبايبي".

يذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، طرحت أغسطس الماضي، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، أغنيتها "زمن بلقيس".