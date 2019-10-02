بالصور| إيمان العاصي بفستان "أسود" وسط الزهور في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة إيمان العاصي صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت العاصي في الصور بإطلالة جذابة، مرتديةً فستانًا أسود وسط الزهور. يذكر أن الفنانة إيمان العاصي انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل "مملكة إبليس" الذي تشارك في بطولته رانيا يوسف، وغادة عادل، وإخراج أحمد خالد موسى.

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