شيري عادل تهنى خالد سليم بعيد زواجه الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة شيري عادل، الفنان خالد سليم بعيد زواجه الثامن. ونشرت شيري صورة للفنان خالد سليم وزوجته خيرية، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " عيد زواج سعيد". Advertisements وتزوج سليم من زوجته خيرية عام 2011، وانجب منها ابنتيهما "خديجة وكنزي". ويصور سليم حاليًا مسلسل "بلا دليل"، من بطولة درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي، وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.

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