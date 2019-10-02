الشهيرة بفريحة.. هازال كايا تستعرض حملها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الممثلة التركية هازل كايا، المشهورة في الوطن العربي باسم "فريحة" صورا تستعرض بها حملها في شهرها الثامن، وشاركت جمهورها بصورة جديدة لها.

وظهرت هازل في الصور، وهي ترتدي فستانا باللون البنفسجي الفاتح، وتمسك ببطنها، وظهرت في صورة مع زوجها المخرج والممثل التركي علي آتاي، وكلب، وقطة.

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وكتبت هازل بالتركية: "لقد تعلمت الكثير في العام الماضي، حياة وموت، لقد كنت دائما محظوظة للغاية، بالأمس احتفلت بعيد ميلادي وقد كنت سعيدة بشعوري بركلات ابني في بطني، عيوني ممتلئة بالسعادة".

يذكر أن هازال كايا احتفلت بزفافها على الممثل والمخرج علي آتاي في 6 فبراير الماضي، في حفل كبير حضره نجوم تركيا منهم كيفانش تاتليتوج وزوجته وسونجول أودان وجيدا دوفنجي وشاتاي ألسوي وغيرهم من النجوم.