ماجد المهندس عن أزمة بغداد: "قلبي مع العراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: علق الفنان العراقي ماجد المهندس على أزمة العراق حالياً. ونشر المهندس صورة لعلم دولة العراق، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اللهم احفظ العراق وابعد عنه وعن شعبنا كل سوء، قلبي مع العراق". وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سبتمبر الماضي، أغنية "كيف المسا" للمطرب ماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب".

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