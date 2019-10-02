رسالة رومانسية من سامح حسين لزوجته في عيد زواجهما التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان سامح حسين صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يُعلن بها احتفاله بعيد زواجه التاسع.

وعلق حسين -عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"- على الصورة بقوله: "الحمد لله عيد جوازنا التاسع ويا رب دايمًا مع بعض، حياتي قبلك مش فاكرها وربنا يحفظك ويسعدك يا كل حياتي".

يختتم سامح حسين آخر عروض مسرحيته "المتفائل" على خشبة المسرح القومي بالعتبة، يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، لتبدأ جولاتها في عدد من المحافظات.

يشارك في بطولة "المتفائل" إلى جانب سامح حسين، سهر الصايغ ومجموعة من الفنانين بينهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومي.