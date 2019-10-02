فجر السعيد عن أزمة العراق: "يستحق حياة أفضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد رسالة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بسبب أزمة العراق حالياً. وكتبت السعيد تغريدة قائلة: "الشعب العراقي الشقيق والجار يستحق حياة أفضل". يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، في أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، وتخضع للعلاج حالياً في العاصمة الفرنسية باريس.

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