محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالإعلامية سمر يسري. وظهرت ريهام في الصور مرتدية نفس ملابس سمر يسري، وعلقت على تشابه ملابسهما بالقول: "والله صدفة، بحبك يا سمورتي". لترد عليها الإعلامية سمر يسري بالقول: "والله أحلى صدفة، بحبك أكتر يا حياتي". وكان آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "كارمن" الذي عُرض في رمضان الماضي بالاشتراك مع الفنان محمد الكيلاني وولاء الشريف ومحمد مهران وعمر الشناوي ومحمد مرزبان، ومن تأليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.

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كانت هذه تفاصيل خبر ظهرا بنفس الملابس.. هكذا علقت ريهام حجاج على صورة سمر يسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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