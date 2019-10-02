بث مباشر| الخليج 365 يستضيف فريق عمل مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365) تصوير - علاء أحمد: يستضيف موقع "الخليج 365" فريق عمل مهرجان "الجونة" السينمائي، وذلك بعد نجاح المهرجان في دورته الثالثة. Advertisements ويحل كل من انتشال التميمي، مدير المهرجان، والفنانة بشرى مدير عمليات المهرجان، وعمرو منسي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان "الجونة" السينمائي ضيوفًا على الخليج 365 للحديث عن أسباب نجاح المهرجان والمشاكل التي واجهتهم أثناء الإعداد للدورة الثالثة. ويقدم لكم "الخليج 365" بثًا مباشرًا للندوة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك".

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