صور| تعرف على أبطال فيلم شريط 6

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لشركة "فيلم أوف إيجيبت"، للمنتج أحمد عبدالباسط، صورة لفريق عمل فيلم "شريط 6".

وظهر في الصورة، الفنان خالد الصاوي، وخالد أنور، ومحمد الشرنوبي، وتارا عماد، ونانسي صلاح، والمؤلف محمود حمدان، والمخرج محمد سلامة.

ويظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة نيللى كريم، ويجسد الصاوى شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى لايت، إذ يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف، التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.