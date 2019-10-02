تراند اليوم : فنانة شهيرة عن ارتباطها بمدير أعمالها: ارتاحوا ربنا يهدكم...

انتشرت خلال الآونة الأخيرة شائعة حول ارتباط الفنانة اللبنانية ” دوللي شاهين ” بمدير أعمالها السابق ” صلاح شعبان ” .

وجاء ذلك بعد ظهورها معه في جلسة تصوير وهو يقف وراءها وقامت بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي .. على الرغم من إعلان صلاح شعبان في وقت سابق عن تركه العمل معها ولم يعد مدير أعمالها .



وترددت شائعات أخرى حول ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني .

لتخرج دوللي شاهين عن صمتها وتنشر منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” نافية كل الشائعات التي ترددت حول ارتباطها .

وكتبت دوللي في منشورها وقالت : ” لكل اللي مهتمين بحياتي اكتر ما مهتمين بحياتهم .. أنا مش مرتبطة ولا في أي علاقة حب ولا عندي مدير أعمال .. ارتاحوا ربنا يهدكم ” .

وعلقت على المنشور وكتبت : ” بوست مؤقت ” .