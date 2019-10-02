بالفيديو: حماقي يوجه رسالة تهديد لأحلام وراغب علامة وسميرة سعيد

وجه الفنان المصري محمد حماقي، رسالة تهديد إلى زملائه في لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية ”ذا فويس“، وخصهم كل باسمه، أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد.

جاء ذلك خلال إحيائه حفلًا غنائيًا في جامعة ”فاروس“ بالإسكندرية بمناسبة استقبال الجامعة لطلابها في العام الدراسي الجديد.

وقال في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”عاوز أوجه رسالة تهديد لأحلام وراغب وسميرة في ذا فويس“.

وبعدها سأل الحضور في الحفل: ”بتشجعوا فريق مين؟“، ليرد عليه الجمهور بقوة ”حماقي“، وبدا الفنان المصري وكأنه يوجه رسالة قوية لزملائه بأنه سيحصد لقب الموسم الخامس من البرنامج.

ولم تصمت أحلام، تجاه موقف محمد حماقي، حيث أعادت مشاركة الفيديو عبر حسابها على ”تويتر“، وعلقت قائلة: ”للدرجة دي وأنت في حفلة كبيرة زي دي بس بتفكر فيني وفي فريقي، فريق أحلام، مقهورين، حماقي مقهور“.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحلام، سواء عبر تغريدة محمد حماقي، أو تغريدتها، مؤكدين أن أحلام استطاعت أن تجعل زملاءها في لجنة التحكيم يعملون لها ألف حساب، وأعادوا نشر مقاطع فيديو لأحلام وهي تقول كلمتها الشهيرة في البرنامج ”مقهورين“.

يُذكرأن برنامج المواهب الغنائية ”ذا فويس“ انطلق يوم السبت 21 سبتمبر الماضي وعرضت منه حلقتان في مرحلة الصوت ولفتتا انتباه الجمهور خاصة بعد مناوشات أحلام وراغب علامة سويًا.