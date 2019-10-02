شاهد: حليمة بولند وسط الرجال بالعباءة وغطاء الرأس في حفر الباطن

أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة كبيرة من الجدل، بعد ظهورها في أحد الأماكن العامة محاطة بعدد من الرجال.

وفي التفاصيل أنها بدت في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وهي تقوم بالتصوير بواسطة هاتفها في ما بدا أنه صالة للأعراس في حفر الباطن بالسعودية.

ولوحظ أنها ترتدي العباءة وغطاء الرأس وأن المكان خال إلا من الرجال وسمع صوت بعضهم يقومون بتصويرها وينادونها بصوت مرتفع ويضحكونويرحبون بها بطريقة لفتت انتباه عدد كبير من المتابعين.

وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة في أوساط هؤلاء حيث سخر منها بعضهم فيما أعرب بعضهم الآخر عن استغرابه طريقة الترحيب التي اعتمدها الرجال.

ويشار إلى أن الإعلامية أثارت الانتقادات بسبب ظهورها في وقت سابق في فيديو مرتدية عباءة ضيقة مكشوفة الكتفين وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات واتهمها بعض المتابعين بأنها تسعى إلى لفت أنظار الرجال كبار السن.