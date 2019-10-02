بعد مظاهرات بغداد.. ماجد المهندس: قلبي مع العراق

أعلن المطرب ماجد المهندس تعاطفه مع الشعب العراقي، الذي انطلق في مظاهرات حاشدة احتجاجًا علي أوضاع البلاد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشر المهندس عبر حسابه صورة للعلم الخاص بدولة العراق، وعلق عليها قائلًا: "اللهم احفظ العراق

وابعد عنه وعن شعبنا كل سوء.. قلبي مع العراق".يذكر أن أغنية "كيف المسا"، هي اخر أعمال ماجد المهندس، التي طرحها في سبتمبر الماضي عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع "يوتيوب".