عمرو عبد الجليل ومحمد هنيدي يتفاعلون مع قصة "مصطفي أبو تورتة" علي طريقتهم الخاصة

سخر عدد من الفنانين والمشاهيرعلي ترند "مصطفي أبو تورتة"، كما أطلق عليه رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشرت "نهال" هروب خطيبها مصطفي يوم خطبتها هو وأهله، وحصولهم علي التورتة ودهب الخطوبة" علي حد قولها التي نشرته من خلال منشور علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" .

وتفاعل الفنان عمرو عبد الجليل من واقعة مصطفى أبو تورتة بعد هروبه مع أهله يوم حفل خطوبته وترك خطيبته بعد ادعاء أن خاله تم نقله إلى المستشفى،

ونشر عبر انستجرام صورة له من فيلم دكان شحاتة عبر انستجرام وعلق عليها قائلا: "حلوة التورتة دي وريني".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "خد التورتة أهي ياكش خالك يخف" و"زمانة بيضرب نفسة بالجزمة" و"حتى انت والله عسل".

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وفي ذات الصدد، لم يترك النجم محمد هنيدى، أى موقف دون أن يعلق عليه بطريقته الكوميدية، التى ينتظرها كل

محبيه على السوشيال ميديا، وخلال الساعات الماضية تصدر موضوع"، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ترك أحد الشباب لخطيبته أثناء الاحتفال بخطوبتهما فى إحدى قاعات الأفراح وهروبه مع أهله بالتورتة من حفل الخطوبة.

وعلق هنيدى بطريقة ساخرة على الموضوع، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏والله كان فيه تورته هموت عليها"، وأخذ "القلشة" من فيلمه عندليب الدقى حينما قال: "كان فى زيتونة هموت عليها".

وقد نشرت فتاة قصة عن خطيبها الذى تركها فجأة هو وأسرته فى قاعة الحفلات دون إتمام الخطبة زاعمًا أن خاله مريض، واتهمته وأهله بسرقة "التورتة" الحفل قبل المغادرة.