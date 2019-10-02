الأحد.. "صحينا يا سينا" في قصر الأمير طاز إحتفالًا بذكري انتصارات أكتوبر

يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، العرض المسرحي "صحينا يا سينا"، إحتفالًا بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، بقصر الأمير طاز، وذلك يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة

مساءً.يشار إلي أن "صحينا يا سينا"، يستعرض قصص وبطولات القوات المسلحة في سيناء، وشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حمايته من الأعداء والخونة.

يذكر أن العرض بطولة الفنان خالد محمود، محمد عبدالوهاب، حاتم عزت، راندا إبراهيم، إبراهيم النعماني، حسام رامي، وباسم رمسيس، ديكور عمر كمال، موسيقى وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف وأشعار خميس عز العرب، و من إخراج عصام الشويخ.

