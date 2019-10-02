السيمفونى يعزف اعظم المؤلفات العالمية على المسرح الكبير

يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى خلال موسمه الـ 61، سلسلة حلقات بعنوان "اعظم السيمفونيات"، ويبدأ اولها يوم السبت الموافق 5 اكتوبر الجاري، على خشبة المسرح الكبير، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يقام حفلاً بقيادة المايسترو الكولومبى خواى

مونتويا، ومشاركة عازف البيانو العالمى وائل فاروق .يتضمن البرنامج مختارات من اشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها كونشيرتو البيانو والاوركسترا لـ سيرجى رحمانينوف ، السيمفونية السابعة لـ ديفورجاك وافتتاحية ايزيس واوزوريس للموسيقار المصرى عزيز الشوان .جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدثت هذا الموسم 2019 – 2020 سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية الى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكى للالقاء الضوء على احد اهم الوان الفنون الجادة .