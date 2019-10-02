الثقافة تعلن عن تنظيم ورشة للكتابة المسرحية والدراماتورج

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن إقامة ورشة الكتابة المسرحية والدراماتورج لشباب المسرحيين بالأقاليم، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض من خلال الإدارة العامة للمسرح، وتحتضنها القاهرة، وتبدأ فعالياتها خلال شهر فبراير 2020 ولمدة 6 أيام.



قالت عبدالدايم، إن الثقافة تعمل على تنفيذ استراتيجية اكتشاف المواهب، وتبنيها فى مختلف المجالات الإبداعية، مشيرة إلى دور الثقافة والفنون فى تطوير المجتمع وبناء الإنسان وتأصيل الهوية

الوطنية لدى النشء والشباب.وأضافت أن ورشة الكتابة المسرحية والدراماتورج تهدف إلى صقل موهبة كتاب المسرح في الأقاليم وخلق جيل جديد منهم باعتبارها أحد مسارات خطة التدريب التي تم إطلاقها تشجيعا للنابغين في المحافظات.من جانبه أوضح عواض، أن قصور الثقافة فتحت أبواب التقديم للالتحاق بالورشة التى تتضمن شروطها أن يكون المتقدم من أعضاء الفرق المسرحية ونادي المسرح بالمواقع الثقافية، وممن لديهم تجارب سابقة في الكتابة في فرق الهواة والمسرح الجامعي، كما سيتم إجراء مقابلات للراغبين في الالتحاق بالورشة دون سابقة أعمال وأضاف أن استمارة المشاركة متاحة للجميع بالمواقع الثقافية التابعة لقصور الثقافة إلى جانب مقر الإدارة العامة للمسرح بقاعة منف خلف مسرح البالون.

وأضاف المخرج عادل حسان، مدير إدارة المسرح بالهيئة أن الورشة يحاضر بها نخبة من الأساتذة المتخصصين فى الكتابة المسرحية وتتواصل لمدة 6 أيام وتضم 48 ساعة تدريب تنتهي باستعراض مشروعات التخرج التى أبدعها المشاركون وتشمل عدد من اللقاءات النظرية والتطبيقية.