شاهد.. دنيا سمير غانم بفستان أزرق

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهرت "غانم" في الصورة بفستان أزرق قصير ونالت من اعجاب رواد المواقع التواصل الاجتماعي. قصير ونالت من اعجاب رواد المواقع التواصل الاجتماعي. ويشار أن آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" والذي عرض بموسم رمضان 2019. غانم مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" والذي عرض بموسم رمضان 2019.

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