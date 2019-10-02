وجهت الفنانة ناتاشا البنانية رسالة حزينة لجمهورها في العراق، حيث نشرت صورة تدعو من خلالها لإنقاذ الشعب العراقي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وأعربت "ناتاشا" عن حزنها الشديد قائلة: "سلام لارض السلام التي لم تري يوما سلام". السلام التي لم تري يوما سلام". ويشار إلى أن آخر أعمال ناتاشا أغنية بعنوان "مش قادر علي الحب" والتي حققت 2 مليون مشاهدة بموقع اليوتيوب. شاهد من View this post on Instagram #العراق #save_the_iraqi_people Advertisements A post shared by 𝙉𝙖𝙩𝙖𝙘𝙝𝙖 🎼🎤 ناتاشا (@natachasinger) on Oct 2, 2019 at 9:43am PDT

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رسالة ناتاشا للعراق: "سلام لأرض لم ترَ يومًا سلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.