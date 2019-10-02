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كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 09:55 مساءً - أحدثت زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة جديدة لها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وظهرت في الصورة بإطلالة مميزة بعدما قامت صديقة لها بتطبيق ماكياج احترافي على وجهها.
وأشارت إلى ذلك من خلال التعليق حيث كتبت: “أصريت شارككن الصورة وما قدرت انتظر حتى تتعدل بس لفرجيكن روعة الميكب وأخيراً صديقتي اقتنعت إنها تفرجي مهاراتها وشغفها بالميك أب للكل”.
ولاحظ عدد كبير من المتابعين أن تغييراً واضحاً طرأ على ملامحها وأطلقوا الكثير من التساءلات عن السبب.
ومما جاء في التعليقات: “طالعة هون بتشبهي الاعلامية رابعة الزيات.لكن تبقى زينب الطبيعية الأجمل أكيد” و”بس شكلك متغير” و”فيكي شبه من أمل العوضي” و”جميل لكن كبرك بالعمر لا؟” و”في شي متغير بشكلك، انتِ عاملة تكساس ؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ماذا تغيّر في وجه ابنة هيفاء وهبي وأثار التساؤلات؟.. ما علاقة رابعة الزيات!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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