"الثقافة المصرية" تتبنى خطة لدعم مواهب كتاب المسرح

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية إقامة ورشة للكتابة المسرحية والدراماتورج للشباب المسرحيين بالأقاليم، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض من خلال الإدارة العامة للمسرح وتحتضنها القاهرة خلال شهر فبراير/شباط المقبل لمدة 6 أيام.

وأوضحت "عبدالدايم" أن الثقافة تعمل على تنفيذ استراتيجية اكتشاف المواهب وتبنيها في مختلف المجالات الإبداعية، مشيرة إلى دور الثقافة والفنون في تطوير المجتمع وبناء الإنسان وتأصيل الهوية الوطنية لدى النشء والشباب.



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وأضافت "ورشة الكتابة المسرحية والدراماتورج تهدف إلى صقل موهبة كتاب المسرح في الأقاليم وخلق جيل جديد منهم باعتبارها أحد مسارات خطة التدريب التي تم إطلاقها تشجيعا للنابغين في كل المحافظات".

من جانبه، أوضح عواض أن قصور الثقافة فتحت أبواب التقدم للالتحاق بالورشة التي تتضمن شروطها أن يكون المتقدم من أعضاء الفرق المسرحية ونادي المسرح بالمواقع الثقافية وممن لديهم تجارب سابقة في الكتابة في فرق الهواة والمسرح الجامعي.

وأشار إلى إجراء مقابلات للراغبين في الالتحاق بالورشة دون سابقة أعمال، مع إتاحة استمارة المشاركة للجميع بالمواقع الثقافية التابعة لقصور الثقافة إلى جانب مقر الإدارة العامة للمسرح بقاعة منف خلف مسرح البالون.

وأضاف أن الورشة يحاضر بها نخبة من الأساتذة المتخصصين في الكتابة المسرحية وتتواصل لمدة 6 أيام وتضم 48 ساعة تدريب تنتهي باستعراض مشروعات التخرج التي أبدعها المشاركون وتشمل عددا من اللقاءات النظرية والتطبيقية.