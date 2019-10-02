أحمد الفيشاوي يطبع قبلةً جديدةً على فم زوجته ويُثير جدلًا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد الفنان المصري أحمد الفيشاوي، لإثارة الجدل مجددًا مع زوجته، حيث أشعل التعليقات بين الجمهور بعد نشره مقطع فيديو ظهر خلاله برفقة زوجته ندى الكامل وهو يمنحها قبلة في "الفم".

وظهر أحمد الفيشاوي، هذه المرة في حالة رومانسية مع زوجته وتبادلا العبارات الرومانسية باللغة الإنجليزية، وعندما حاولت زوجته تقبيله على خده فاجأها ومنحها القبلة في فمها.

وبدأ تفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو، ووجّهوا عبارات الغزل بزوجته، كما أشادوا بطريقة تعامله معها واصفين إياه بـ"العالمي".

واتّجه البعض الآخر لانتقاد أحمد الفيشاوي، بسبب توثيق مثل هذه المواقف للجمهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أنّ قبلات الفنان أحمد الفيشاوي لزوجته ندى الكامل لن تنتهي، فبعدما كانا يستغلان المهرجانات الفنية أو الفعاليات التي يتواجد بها حضور إعلامي ويقوم بتقبيلها على السجادة الحمراء، اتّجه هذه المرة لنشر مقطع فيديو من مناسبة خاصة جمعتهما.

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وتردّدت مؤخرًا أنباء عن وقوع خلاف كبير بين أحمد الفيشاوي وندى الكامل في أحد فنادق الجونة حيث كانا يقيمان خلال مهرجان الجونة السينمائي، وأنهما اتفقا على الانفصال وإعلان الأمر رسميًا.

ونقل أحمد الفيشاوي، لبعض وسائل الإعلام، وقتها تفاصيل ما حدث قائلًا أن ما ساهم في انتشار شائعة وجود خلافات هو خروج صوتهما العالي خارج غرفتهما التي يقيمان بها في الفندق، موضحًا أنهما كانا يتحدثان وعلا صوتهما فجأة وسمعه البعض خارج الغرفة.

وأكّد "الفيشاوي" أن هذا الحدث لم يكن سببًا في مغادرة زوجته ندى الكامل للقاهرة تاركةً المهرجان، لافتًا إلى أنهما عادا إلى القاهرة ولا توجد خلافات بينهما، مردفًا: "العلاقة بيننا طيبة وخالية من الخلافات".

ويستعدُّ أحمد الفيشاوي، لتصوير أول مشاهده في فيلم "عقد الخواجة" الذي أصبح اسمه "حجر الاسكندر"، وهو من إنتاج محمد الوزيري، في أولى تجاربه الإنتاجية، وتأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعد تجارب عديدة كمساعد مخرج.