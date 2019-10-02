تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد شقيقه على طريقته الخاصة

القاهرة - لايف ستايل
احتفل الملحن جلال فهمي بـ عيد ميلاد حسام حسني الشقيق الأكبر لـ تامر حسني ومدير أعماله.
ونشر "جلال" علي حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام" صورة برفقة تامر حسني وشقيقه.
وعلق قائلاً: "الصور دي بمناسبة عيد ميلاد الحوووس الاخ الاكبر والجدعنة والرجولة كلها كل سنة وانت طيب يا أغلي الغاليين كلهم".
وأحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء الثلاثاء، في كليب الآداب جامعة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير جدًا.
وقدم تامر حسني، عددا من أبرز الأغاني الخاصة به منها "عيش بشوقك"، و"كفاياك أعذار"، و"ناسيني ليه"، و"100 وش"، و"عمري ابتدا"، وغيرها من الأغاني.
كما أحيا تامر حسني، مؤخرًا حفلا غنائيا ناجحا في جامعة مصر الدولية، وقد حرص على توجيه الشكر لكل الطلاب عقب انتهاء الحفلات وذلك من خلال السوشيال ميديا.
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