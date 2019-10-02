شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى لفيلم The Gentlemen بطولة ماثيو ماكونهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الإكشن والإثارة The Gentlemen ، الأعلان الرسمى الاول للفيلم المقرر طرحه يوم 24 يناير المقبل فى دور العرض السينمائى، والذى يضم عدد كبير من النجوم على رأسهم النجم العالمى ماثيو ماكونهى.
ومن المقرر ان تدور أحداث الفيلم الجديد عن محاولات تاجر مخدرات بريطاني بيع امبراطوريته الناجحة لحاكم منطقة أوكلاهوما، وسرعان ما تتحول الاحداث.
الفيلم الجديد من بطولة ماثيو ماكونهي، تشارلي هونام، هنري جولدينج، كولين فاريل، هيو جرانت، ميشيل دوكري، جيرمي سترونج.
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