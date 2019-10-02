شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار آدم لامبرت بدلا من جيمس هيتفيلد في جولة الـ Metallica الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد فريق Metallica الغنائى للإعلان عن حفلاته من جديد، بعد إلغائه لـ جولته في أستراليا ونيوزيلندا، حيث سيحل المغنى الأمريكي آدم لامبرت بدلا من جيمس هيتفيلد، تم إلغاء الجولة في الأصل حتى يتمكن جيمس هيتفيلد من العودة، ولم يكن الدرامر لارس أولريش سعيدًا بهذا الأمر وبالتالي اضطر للبحث عن مطربين أخرين ليحلوا محل هيتفيلد.

وبعد محاولات فاشلة من أولريش لإيجاد بديل لـ هيتفيلد، اقترح RuPaul على لارس أولريش أنه ينبغي عليه التواصل مع آدم لامبرت، وبالتالي وقع الاختيار على لامبرت.

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وصرح لامبرت أنه شعر بالسعادة الغامرة لفرصة الغناء مع فريق ميتاليكا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " madhousemagazine ".

يذكر أن أطلق النجم العالمي آدم لامبرت كليب جديد يحمل اسم " Superpower " ، وذلك علي قناته الخاصة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، و الكليب من اخراج Millicent Hailes و ذلك حسب موقع " جاست جيرد " .

أغنية " Superpower " للنجم آدم لامبيرت البالغ من العمر ( 37 عام ) هي واحدة من اغنيات البومه الجديد " EP VELVET: Side A " و الذي سيطلق رسميا في 27 سبتمبر الجاري و يضم 6 اغنيات وينتظره عدد هائل من محبيه و معجبيه حول العالم.