تراند اليوم : القيمة الحقيقية للحياة.. ريهام سعيد برفقة أولادها في سهرة عائلية

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة جمعتها بأسرتها خلال أحد الاحتفالات العائلية.

علقت ريهام على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على Instagram، كاتبة: “القيمة الحقيقية للحياة ولا أي حاجة تانية ليها معني ولا قيمة انتوا بس فاهمين غلط”.

كانت ريهام سعيد قد تعرضت للإيقاف من قبل قناة “الحياة” ونقابة الإعلاميين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ‏ووصفها لهم بأنهم عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام‎.‎

وظهرت ريهام سعيد مؤخرا بنيو لوك جديد إذ قامت بتغيير لون شعرها ووضع شعرا مستعارا ليبدو أكثر طولا‎.‎