تراند اليوم : شاهد.. الديفا سميرة سعيد في أحدث ظهور لها علي إنستجرام

نشرت الفنانة سميرة سعيد مجموعة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير نفذتها.

سميرة سعيد نشرت الصور عبر حسابها على Instagram والذي تظهر فيه بفستان سواريه أسود لامع.

يشار إلى أن شبكة ‎ mbcكانت قد عرضت أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج The Voice، يوم السبت 21 سبتمبر الماضي، ‏على شاشة قناة‎ MBC 1 ‎.

شهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث استمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما شغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

برنامج “ذا فويس” يعرض على شاشات‎ MBC1 ‎وMBC”‎ العراق” والمنصات الرقمية التابعة لمجموعة ‎MBC، خلال الربع ‏الأخير من السنة الحالية‎.