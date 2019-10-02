خاص- موقع “الخليج 365” ينفرد بكشف جميع أسماء مسلسل “عشيق امي”

بعدما كشف موقع “الخليج 365” ان النجمة اللبنانية ورد الخال وقعّت على بطولة مسلسل جديد مع شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد.

المسلسل بعنوان “عشيق امي” كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني وسيكون من بطولة ورد ومعها النجم السوري خالد القيش.

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اليوم ينفرد موقعنا بكشف أسماء جميع الممثلين الذين يشاركون في مسلسل “عشيق امي” الى جانب “الخال” و “القيش”، وهم: وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طرباي، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع وجوزف حويك.

نذكر أن شركة مروى غروب تستكمل تصوير مسلسل “لا قبلِك ولا بعدِك” الذي بدأ عرضه مؤخراً على شاشة “الجديد” وهو من بطولة الممثل المصري ايمن قيسوني، جيسي عبدو، عباس شاهين، رانيا عيسى، شيرين ساسين، ارزة شدياق، جاد ابو كرم، ايلي شمالي المعروف بـ “ايلي جلادة في برنامج لهون وبس”، لويس ناضر، ليلى قمري، نتالي سلامة، من كتابة كريستين بطرس واخراج جورج روكز.

كما ان في جعبة عراب الدراما اللبنانية مروان حداد باقة من الأعمال الدرامية منها مسلسل “سنة عاشرة حب” من كتابة الاعلامية باتريسيا هاشم، والذي بدأ التحضير فعلياً له، ومسلسل “غزل” الذي ستلعب بطولته الممثلة جيهان خماس، كتابة كريستين بطرس.