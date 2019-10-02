رضوان الأسمر.. هل يكون تَميمة حظِّ سميرة سعيد للفوز بلقب "ذا فويس"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار المتسابق المغربي رضوان الأسمر، حالةً من الجدل بعد ظهوره في الموسم الخامس من برنامج المواهب "ذا فويس" حيث استطاع أن يفرض نفسه على جميع المدربين الأربعة بالالتفاف له والمنافسة على ضمِّه لفرقهم.

ويأتي الجدل لأن رضوان الأسمر له شعبية كبيرة ويُعد فنانًا له نجومية في بلده المغرب ويعرفه بعض الفنانين ومن بينهم سميرة سعيد، عضو لجنة التحكيم، ما يعني أن قرار مشاركته ببرنامج لاكتشاف المواهب رغم الشهرة قد فاجأ الفنانة المغربية، خاصةً أنه قام بالغناء إلى جانب المصرية شيرين عبدالوهاب وسميرة سعيد في إحدى الحفلات.

وما يزيد من نجومية رضوان الأسمر أن له أغنية بعنوان "ناكر لحسان" وحقّقت عبر موقع "اليوتيوب" أكثر من 9 ملايين مشاهدة، وما أثار دهشة البعض أيضًا أن لرضوان الأسمر حفلات غنائية يحضرها جمهور غفير.

وتكهّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي باجتياز رضوان الأسمر لجميع مراحل البرنامج والفوز باللقب واصفين إياه بالفنان "الواعر"، بعدما خلق حالةً من الصراع بين المدربين بسبب صوته الفريد من نوعه خلال مرحلة "الصوت وبس".

وكشف الإعلامي المغربي رشيد الإدريسي، في تصريحات تلفزيونية أنه يرى أن رضوان الأسمر، مضطر لدخول برنامج مواهب عربي خاصةً "ذا فويس" لأنه ليس برنامجًا للمواهب بل يُسلّط الضوء على النجوم في العالم العربي.

وأوضح "الإدريسي"، الأستاذ في جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء والحاصل على دكتوراه في مناهج النقد الحديث، أن رضوان يريد أن يحقق جماهيرية أكبر بالمشاركة في البرنامج لأن هذا يساهم في إسعاد الفنان.

وكانت سميرة سعيد أول الملتفين له تبعها راغب علامة وأحلام ثم محمد حماقي، ووقف رباعي اللجنة له بعدما أثار إعجابهم، وطلب منه راغب علامة الانضمام لفريقه كي يمنحه عصارة خبرته الممتدة لنحو 37 عامًا من الغناء.

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فيما قال محمد حماقي، إنه هو الموهبة الوحيدة الذي تمنى ألا يتوقف عن الغناء، بسبب صوته الفريد وثقته الكبيرة، فيما اكتفت أحلام، بالذهاب إليه على المسرح لإقناعه بالانضمام إليها.

واعترضت سميرة سعيدة الجميع قائلةً إنها تُغني منذ 50 عامًا ولابد من انضمام رضوان الأسمر لفريقها، كاشفةً عن مفاجأة أنها تعرفه جيدًا وأنه مطرب شهير في المغرب كما أنه يؤلف الأغاني ويلحنها ويقوم بتوزيعها أيضًا.

واختار رضوان الأسمر، الانضمام لفريق سميرة سعيد مبديًا احترامه لجميع أعضاء اللجنة وأكد أن النجمة المغربية تعرفه جيدًا وتعرف إمكانياته الفنية، كما أنه كتب ولحن لها أغنيةً من قبل.

ومن هنا بحسب المتابعين ربما يُصبح رضوان الأسمر، تميمة حظ النجمة سميرة سعيد، للفوز بلقب الموسم الخامس من "ذا فويس" في أول مشاركة لها، خاصةً أنه غنى معها على إحدى مسارح المغرب كما أكد لحظة دخوله البرنامج أنه يُحضّر أغنية لسميرة سعيد من كلماته وألحانه.

يُذكر أن برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" انطلق يوم السبت 21 سبتمبر الماضي وعرض منه حلقتان في مرحلة "الصوت وبس" ولفتت انتباه الجمهور خاصةً بعد مناوشات أحلام وراغب علامة سويًا.