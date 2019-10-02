وسام بريدي: أنا وزوجتي ريم السعيدي مَهموميْن تجاه هذا الموضوع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الإعلامي وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي مؤخرًا عن انتظار مولدتهما الثانية، بطريقة مميزة، وكان ذلك في اليوم الذي تزامن فيه مع عيد مولد طفلتهما الأولى بيلا.
وتحدّث بريدي لـ"فوشيا" عن سبب الإعلان عن حمل زوجته مجددًا بهذه الطريقة، معلقًا على الاستعدادات لقدومها، واختيار اسم لها.
وتطرّق الإعلامي لحقيقة وضع ضوابط على حياتهما لتأسيس العائلة، وسبب تخسيس وزنه في الوقت الحالي.
يُذكر أن وسام البريدي وزوجته عارضة الأزياء ريم السعيدي شكّلا ثنائيًا ناجحًا في الحياة الاجتماعية أو عبر السوشيال ميديا، إذ حظيا بمتابعة كبيرة من الجمهور، ما جعلهما من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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