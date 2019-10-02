شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر تعالج أحزانها بعد انفصالها عن صديقها بفستان جولد × جولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عالجت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر، أحزانها بسبب انفصالها عن صديقها مغني الراب الشهير ترافيس سكوت، بمجموعة صور جديدة نشرتها منذ ساعات عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام وهى ترتدى فستان ذهبي اللون.

ووفقا لجريدة الديلي ميل البريطانية فإن الثنائى قررا أن يأخذا " فترة راحة " من هذه العلاقة وذلك بعد عامين من الارتباط.

View this post on Instagram 🏆 Advertisements A post shared by Kylie ✨ (@kyliejenner) on Oct 1, 2019 at 2:25pm PDT A post shared by Kylie ✨ (@kyliejenner) onOct 1, 2019 at 2:25pm PDT

وكان الثنائي ترافيس سكوت كيلي جينر التقيا في عام 2017 ، بينما استقبلا طفلتهما الوحيدة " ستورمي " بعد عام واحد فقط .

وما يلفت الأنظار أن كيلي جينر حرصت علي التواجد في نهاية شهر أغسطس الماضي مع ترافيس سكوت و ذلك خلال العرض الأول لفيلمه " Look Mom I Can Fly " و الذي أقيم في سانتا مونيكا بكاليفورنيا ، في حين لم يكن ترافيس بصحبة كيلي عندما حضرت حفل زفاف جاستين بيبر وهالي بلدوين مؤخرا .