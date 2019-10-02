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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصاله عن كيلى جينر.. ترافيس سكوت مركز فى شغله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم الراب العالمي ترافيس سكوت قرر أن يضع كل تركيزه خلال هذه الفترة على حياته المهنية وذلك بعد إعلان انفصاله من صديقته نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر ووالدة ابنته "ستورماي" وذلك بعد عامين من الحب.
كشف ترافيس سكوت عن أنه على وشك أن يطلق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "Highest In The Room" والذي قام بتسجيلة مؤخرًا، وحسب موقع "فوربس" أن الغنية من المقرر أن يتم إطلاقها يوم الجمعة المقبل.
نشر ترافيس سكوت علي صفحته الشخصية على موقع التواصل صورة جديدة من أجل الترويج للأغنية، وحصدت الصورة خلال يوم واحد فقط أكثر من2.5 مليون likes .
صورة نشرها ترافيس للترويج للأغنية
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