شكرا لقرائتكم خبر عن الركوب معًا أو الموت معًا.. شعار البوستر الجديد لفيلم Bad Boys 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم Bad Boys 3 عن البوستر الرسمى الجديد للفيلم المقرر عرضه يوم 17 يناير المقبل فى دور العرض السينمائى بجميع أنحاء العالم.



البوستر الجديد

وظهر الثنائى الشهير ويل سميث والممثل العالمى مارتن لوثر فى البوستر الرسمى للفيلم، وهما يمسكان بالأسلحة النارية لهما، وكتبت عبارة "الركوب معًا أو الموت معًا".

وانتهى الثنائى من تصوير الجزء الثالث من فيلم الأكشن والإثارة الشهير بعد توقف ما يقارب الـ15 عامًا منذ طرح الجزء الثانى، فى أبريل الماضى، على أن يعرض بداية العام المقبل.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.