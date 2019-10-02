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شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد عن جائزة هند صبرى الأخيرة: مثال لكل فنان يسعى لإثبات نفسه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة عائشة بن أحمد على سعادتها بما حققته الفنانة هند صبري مؤخراً خلال تتويجها بجائزة أفضل ممثلة التي مُنحت لها من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ 3.
و صرحت عائشة بن أحمد لـ"الخليج 365"، قائلة : "هند صبري فنانة جميلة وفخر لى، ولكل التونسيين لأنها مثال لكل فنان يسعي لإثبات نفسه، فلم يكن الأمر سهلاً عليها كي تصل لما وصلت إليه حيث أتت إلى مصر فى سن صغير وعاشت هنا لتبدأ تحديات كبيرة تمكنت فى نهاية المطاف من إجتيازها سواءاً فى السينما أو الدراما حتي أصبحت واحدة من أهم نجمات العالم العربي، وبالتالى سعدت جداً مثل أى تونسي لما تحققه وبفوزها الأخير بجائزة أحسن ممثلة خلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى".
يذكر أن الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تألقت بموسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "ابو جبل" التى قامت فيه بدور البطولة النسائية أمام الفنان مصطفى شعبان، كما تستعد حالياً من أجل طرح فيلم "الفلوس" التي تشارك فيه بجانب مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم تامر حسنى، زينة، خالد الصاوي، والذى تقرر طرحه بموسم منتصف العام.
بوستر فيلم الفلوس
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