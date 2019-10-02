شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جينيفر لوبيز مع أوين ويلسون فى نيويورك بسبب Marry Me والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة العالمية جنيفر لوبيز فى تصوير فيلمها الجديد " Marry Me " أمام النجم العالمي أوين ويلسون، ظهرت لوبيز البالغة من العمر ( 50 عام ) مع ويلسون بعدد من الصور وهم يضحكون، وذلك خلال تصويرهما لعدد من المشاهد الكوميدية في جزيرة كونى بولاية نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لموقع " Deadline " تدور أحداث الفيلم حول مغنية بوب شهيرة والتى تجسد دروها جنيفر لوبيز تكتشف أن خطيبها نجم الروك، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن .

يشارك جنيفر لوبيز و أوين ويلسون في بطولة فيلم " Marry Me " عدد كبير من النجوم ، و من أبرزهم سارا سيلفرمان و مالوما و جون برادلي و غيرهم .

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