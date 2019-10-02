"JOKER" في 37 دار عرض مصرية.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تستعد دور العرض المصرية لاستقبال العرض الأول لفيلم "JOKER" للنجمة العالمي خواكين فينيكس، بدءًا من صباح غد الخميس.
وتقع أحداث الفيلم في عام 1981 بمدينة جوثام، ونشاهد مكافحة "آرثر فليك"، يجسده خواكين فينيكس، ليثبت وجوده ككوميدي في عالم يضطهده باستمرار، ليتحول تدريجيًا لشخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب.
ويشارك خواكين فينيكس، البطولة، روبرت دي نيرو، مارك مارون، زازي بيتز وشيا ويجهام، إخراج تود فيليبس.
وحاز فيلم الـ"Joker" للمخرج تود فيليبس، على جائزة أفضل فيلم خلال حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته السادسة والسبعين.
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