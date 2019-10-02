صورة| أحدث ظهور لغادة عبد الرازق مع ابنتها روتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق، وابنتها روتانا، في أحدث إطلالة لهما، عبر حسابها على "إنستجرام". ونشرت غادة، الصورة عبر حسابها، وانهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها. Advertisements وتفاعلت الفنانة رانيا يوسف مع الصورة، وعلقت قائلة: "قمررررررات ما شاء الله". يذكر أن، روتانا هي الابنة الوحيدة لغادة، من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز.

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