محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أجرت والدة الفنانتين آيتن ووفاء عامر، عملية جراحية صباح اليوم الأربعاء، داخل أحد المستشفيات.
وحرصت الفنانة آيتن عامر، على طمأنة متابعيها على حالة والدتها بعد إجراء العملية، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "باشكر كل الناس اللى دعت لماما، الحمد لله هى حاليا فى الرعاية المركزة لمتابعة الحالة".
وكانت الفنانة آيتن عامر، قد نشرت صورة من غرفة العمليات، وطالبت جمهورها الدعاء لوالدتها، قبل دقائق من إجراء العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجرائها لعملية جراحية.. نقل والدة الفنانة آيتن عامر للرعاية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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