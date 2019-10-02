صورة| محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس وفتحي عبدالوهاب في كواليس "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان محمد عبدالرحمن، خلال كواليس تصوير دوره بفيلمه السينمائي الجديد "لص بغداد".

ونشر عبد الرحمن، صورة جمعته بالفنانة ياسمين رئيس والفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "من كواليس تصوير فيلم لص بغداد، قريبًا".

Advertisements

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، ويندرج الفيلم تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة، وتدور أحداث الفيلم حول رجل يبحث عن كنز مفقود.

يشارك في بطولة الفيلم: محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.