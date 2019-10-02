دون مكياج.. هكذا أعلنت نادين نسيب نجيم عن عملها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

اعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بدء التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد، من خلال نشر صورة لها ظهرت فيها دون مكياج.

وعلقت "نسيب"، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، على الصورة قائلة: "اشتقتلكم كتير، ورجعنا علىالشغل، ادعولنا بالتوفيق، بعد ما بلشنا تصوير بس بلشنا تحضيرات، والله يوفقنا ويرزقنانجاح على قد تعبنا ونيتنا".

وكانت آخر أعمال "نادين"، مسلسل "خمسة ونص"، والتي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، وغنت الفنانة شيرين عبد الوهاب تتر المسلسل.