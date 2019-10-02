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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
اعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بدء التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد، من خلال نشر صورة لها ظهرت فيها دون مكياج.
وعلقت "نسيب"، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، على الصورة قائلة: "اشتقتلكم كتير، ورجعنا علىالشغل، ادعولنا بالتوفيق، بعد ما بلشنا تصوير بس بلشنا تحضيرات، والله يوفقنا ويرزقنانجاح على قد تعبنا ونيتنا".
وكانت آخر أعمال "نادين"، مسلسل "خمسة ونص"، والتي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، وغنت الفنانة شيرين عبد الوهاب تتر المسلسل.
كانت هذه تفاصيل خبر دون مكياج.. هكذا أعلنت نادين نسيب نجيم عن عملها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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