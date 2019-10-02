محمد رمضان يرد على موقفه المحرج بالجونة: "والله اتلخبطت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان محمد رمضان، على الموقف الذي تعرض له خلال مشاركته بفعاليات الجونة السينمائي بدورته الثالثة، بعدما سأله أحد مقدمي البرامج عن الإكسسوارات التي يرتديها.

وقال "رمضان"، خلال لقائه مع برنامج The Insider: "اتلخبطت والله؛ لأنه سألني على الجاكيت وبعدين الـNecklace وأنا كنت أقصد إن الـNecklace والـbracelet الاثنين فيرزاتشي فشاورت على الأسورة وأقصد أقول له والعقد كمان".

واعتقد البعض أن رمضان لم يفهم سؤال المذيع، وتصدر الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح محل سخرية لرواد السوشيال ميديا لعدم قدرته على التفرقة بين العقد والأسورة.

وكان آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "زلزال"، في رمضان الماضي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.