أحلام تهنئ ديانا حداد بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على تهنئة صديقتها الفنانة اللبنانية ديانا حداد، بعيد ميلادها .
ونشرت أحلام صورة ديانا حداد عبر حسابها على"تويتر"، وعلقت: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أختي يا حبيبتي، يا أجمل وأطيب وأطهر قلب، العمر كله في نجاح وحب وسعادة، ويحميلي غاليتينك ويخليهم لك، ديانا حداد، بنت الخليج".
يذكر أن، أحدث أغانى المطربة ديانا حداد هى أغنية"جمالو"، والتي تعد عودة لديانا باللهجة المصرية من جديد، والأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.
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