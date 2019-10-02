تعرف على إيرادات "الفيل الأزرق 2" بعد 10 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2" حاجز الـ 100 مليون جنيه، بعد 10 أسابيع بدور العرض السينمائي. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 100 مليون 975 ألف 576 جنيه. وبهذا يتفوق الفيلم على جميع منافسيه بسباق أفلام عيد الأضحى، وهم "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلم "الممر" من سباق أفلام عيد الفطر المبارك. "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

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