مي كساب تحضر مع الجمهور"الطيب والشرس واللعوب" بسينما سيتي ستارز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة مي كساب، عن حضورها غدًا الخميس، حفل التاسعة مساءً، لفيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، بسينما سيتي ستارز.

ونشرت مي، فيديو لها من الفيلم، عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلة: "الفيلم من النهاردة في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي، بكرة إن شاء الله هحضر معاكم حفلة ٩ في سينما سيتي ستارز، ومعايا مفاجآت كتير مستنياكم، الطيب والشرس واللعوب".

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.

"الطيب والشرس واللعوب"، بطولة مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، أحمد فتحي، طارق الإبياري، عمرو وهبة، شادى ألفونس، حسام داغر، وياسر الطوبجى، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله.